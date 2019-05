Kuşadası'nda motosiklet denetimi

Kuşadası'nın ana arterlerinde ve adliye önünde gerçekleştirilen uygulamada, yaklaşık 68 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.

Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlaması amacıyla motosiklet denetimlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Ehliyetsiz ve kasksız sürücülerin trafiğe çıkmasının, vatandaşların ve sürücülerin can güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü ifade eden Berksoy, hem kendilerinin hem de vatandaşların can güvenliği için tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti. Berksoy, motosiklet denetimlerinin devam edeceğini belirtti.