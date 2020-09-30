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Kuşadası'nda motosiklet hırsızı yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde üç motosiklet ve bir evden hırsızlık olayına karıştığı güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen şüpheli polisin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üç motosiklet ve bir evden hırsızlık olayına karıştığı güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen şüpheli polisin yaptığı operasyon ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Karaova, Hacıfeyzulah ve Değirmendere Mahallesi'nden üç adet motosiklet hırsızlığı ile Karaova Mahallesi'nde evden hırsızlık olayları neticesinde Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan teknik çalışmaların yanı sıra olay yeri, çevresi ve güzergah üzerinde bulunan tüm güvenlik kameraları ve Mobese kameraları detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan incelemelerin sonucunda olayların şüphelisinin Y.T. olduğu tespit edildi. Y.T. İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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