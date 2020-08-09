İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Kuşadası’nda motosiklet hırsızlığı şüphelisi olarak yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kuşadası'nda motosiklet hırsızlığı şüphelisi olarak yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 5 Ağustos tarihinde İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili olarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri çevresi ve güzergahta bulunan güvenlik ve mobese kameraları incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayının şüphelisi olarak V.H.K isimli şahıs tespit edildi. Şüpheliyi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bir evde yakalayan polis ekipleri, gözaltına alarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Sorgulamasının ardından hakim karşısına çıkan şüpheli V.H.K., tutuklanarak, cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.