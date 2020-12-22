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Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı:1 ağır yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır şekilde yaralandı.


Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan D. kontrolündeki 43 LH 512 plakalı Tofaş otomobil ile Mert Y. kontrolündeki 09 BBL 48 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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