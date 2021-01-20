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Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Süleyman Demire Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Yiğit Altaş, 09 BAR 69 plakalı motosikletiyle otogar istikametinden sanayi istikametine seyir halinde ilerlerken bir anda dengesini kaybedip kaldırıma çarparak metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla bilinci kapalı olan ve kafa bölgesinin çeşitli yerlerinden darbe alan Yiğit Altaş, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken arkada yolcu konumunda olan arkadaşı ufak sıyrıklarla kurtuldu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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