İhlas Haber Ajansı

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Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.



Kaza, saat 20.00 sıralarında Candan Tarhan Bulvarı Meteoroloji Kavşağı'nda meydana geldi. Ersin Y. yönetimindeki 20 AHG 242 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklendi. Kanlar içerisinde kalan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Ersin Y., Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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