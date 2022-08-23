İhlas Haber Ajansı

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Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ölü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Eyüp Çelik, motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, motosikleti ile beraber devrildi. Metrelerce sürüklenen Çelik, ağır şekilde yaralandı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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