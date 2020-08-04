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Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen motosiklet kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen motosiklet kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, 03.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Sabri Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Ö. (27) yönetimindeki 06 BKS 279 plakalı motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma daha sonra yol kenarında bulunan tabelaya çarptı. Kazada sürücü Barış Ö. ve arkada oturan arkadaşı Necip Onur A. yola savruldu. Olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Necip Onur A., durumunun ağırlaşmasının ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 25 yaşındaki Necip Onur A.'nın Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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