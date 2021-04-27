Kuşadası'nda motosiklet kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli sürücü ve arkadaşı metrelerce sürüklendi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 03.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke istikametinden Kuşadası istikametine giden motosikletli 2 kişi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.