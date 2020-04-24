İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda muhtarlara ve hayvanseverlere kedi-köpek maması dağıtıldı

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından talep eden hayvansever dernekleri ve muhtarlıklara kedi-köpek maması dağıtıldı.


İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda korona virüsle mücadele kapsamında sokak hayvanlarının aç kalmaması için Aydın Valiliği tarafından temin edilen kedi ve köpek mamaları Kuşadası Tarım ve Orman ilçe müdürlüğü'ne gönderilmişti. Temin edilen kedi ve köpek mamaları talep eden hayvansever dernekleri ile muhtarları ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtıldı. Bu arada, Kuşadası Kaymakamlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 65 kişiye sokak hayvanları besleme belgesi düzenlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.