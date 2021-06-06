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Kuşadası'nda muhtarlık seçimleri sonuçlandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Camiatik Mahallesi’nde muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Camiatik Mahallesi'nde muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı. 7 adayın yarıştığı seçimde Sebahattin Küçüktepe kazanan isim oldu.


Camiatik Mahallesi'nde görev yapan Ahmet Zeki Akıncı geçtiğimiz iki yıl önce vefat etmesiyle boşalan muhtarlık için seçim yapıldı. 2469 seçmenin bulunduğu mahallede seçimlerde 1146 geçerli oy kullanıldı 34 oy ise geçersiz sayıldığı seçimlere katılım oranı yoğun oldu. 7 adayın yarıştığı seçimlerde Sebahattin Küçüktepe 302 oyla seçimleri kazandı.

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