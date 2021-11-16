Kuşadası'nda müzisyen parkının yapımı tamamlandı

Kent genelinde temalı parkların yapımına devam eden Kuşadası Belediyesi, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ‘müzisyen' parkının yapımını tamamladı. Turizm sezonu boyunca düzenlediği konserler ve Altın Güvercin Beste Yarışması'yla Kuşadası'nı müzikle anılır bir kent haline getiren Kuşadası Belediyesi yaşama geçirdiği projeyle müzisyenlere verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından yapılan estetik dokunuşlarla modern bir görünüme kavuşuyor. Yaptığı her çalışmayı sanatsal dokunuşlarla renklendiren Kuşadası Belediyesi ekipleri, son olarak Setur Marina karşısındaki müzisyen temalı parkın yapımını tamamladı. Parkın içerisinde yer alan 5 müzisyen heykeli vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Proje kapsamında heykeltıraşlar Mustafa İşeri, Kadir İşeri ve Mehmet İşeri tarafından yapılan gitar, keman, kontrbas, arp ve saksafon çalan 5 müzisyenin heykeli Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından inşa edilen mini amfi tiyatroya yerleştirildi. Metal malzemeden yapılan ve 2 metre boyundaki heykeller 7 ayda tamamlandı. Parkın özgün peyzaj düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte Kuşadası, müzisyen temalı yeni bir yeşil alana kavuştu.

Heykeltıraş Mustafa İşeri, eserlerinin Kuşadası'nda sergilenmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek "Kardeşlerimle beraber 14 yıldır Bodrum'da metal heykel yapıyoruz. Ömer Günel 2019 yılında atölyemizi ziyarete geldi. Kuşadası için yapmak istediğimiz heykel fikirlerimizi kendisi ile paylaştık. Bu süreç içinde karşılıklı iletişim ve görüşmelerimizin neticesinde Kuşadası için metalden bir orkestra heykeli yapmak için mutabık kaldık ve çalışmalara başladık. Heykellerimizi 7 ayda tamamladık. Amfi tiyatronun bitirilmesi ile orkestrayı Bodrum'dan getirip yerlerine monte ettik. Park, konumu ve peyzaj çalışması ile çok güzel oldu. Heykellerimiz montaj aşamasında birçok insanın beğenisini aldı. Sayın başkanımızın Ömer Günel'e ilgi ve alakası için teşekkür ederiz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise “Yapımını tamamladığımız müzisyen temalı park vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler alıyor. Sanatla yeşili bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli sanatçılarımız İşeri kardeşlere kentimize kazandırdıkları güzel eserler için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.