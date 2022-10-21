Kuşadası'nda öğrenciler hayal dünyalarını resmedecek

“Öyle Güzeldi ki Resmini Yaptım” sloganıyla düzenlenen yarışmada birinci olan öğrenciye 1500 Türk Lirası, ikinci olan öğrenciye 1000 Türk Lirası, üçüncü olan öğrenciye ise 500 Türk Lirası para ödülü verilecek. Yarışmanın bitiminde öğrencilerin yapmış olduğu resimler İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Kütüphane Kafe'de sergilenecek. Son katılım tarihi 24 Ekim olan yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışma ile ilgili detaylı bilgiye Kuşadası Belediyesi'nin resmi web sitesi olan kusadası.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.