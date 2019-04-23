Kuşadası'nda öğretmen ve öğrencilerden anlamlı bağış

Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler düzenledikleri kermeste anlamlı bir bağışta bulunarak, başka bir okulda öğrenim gören engelli bir öğrenciye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından kermes ve fotoğraf sergisi düzenlendi. 'Biz Hep Birlikte Biziz' isimli kermes ve fotoğraf sergisinin Halk Eğitim Merkezi bahçesindeki açılışına Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Söke Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ve Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tuncer Cünlü ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından,

Kermesten elde edilen gelirin yanında Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilerinin katkılarıyla satın alınan tekerli sandalye, Kuşadası İmam Hatip Lisesi 9.sınıf öğrencisi olan bedensel engelli Numan Oğuz'a hediye edildi.