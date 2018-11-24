Kuşadası'nda Öğretmenler Günü kutlamaları

24 Kasım Öğretmenler Günü, Kuşadası'nda kutlandı.

Öğretmenler Günü kutlamaları Atatürk Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Çelenk törenine Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Askerlik Şube Başkanı Murat Işık, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Başçavuş Taner Cavas, Asteğmen Aykut Altunoğu, İlçe Emniyet Amiri Hakan Narlıoğlu, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile Kuşadası'nda görev yapan öğretmenler ve okul müdürleri katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir program düzenlendi. Programa Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Askerlik Şube Başkanı Tayfun Altuntaş, Kuşadası Jandarma Komutanı Murat Şahin, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile Kuşadası'nda görev yapan öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Cumhuriyet'in ilanından bu yana Türkiye'nin en önemli sorununun eğitim olduğunu söyledi. Atatürk'ün eğitime verdiği önemi vurgulayan Ataman “21. yüzyılda bilgiye sahip olan ve bunu gençlere aktaran öğretmenlerdir. Çağdaş ve teknolojiye dayalı eğitimin benimsenmesi tartışılmazdır. Üreten toplum güçlü toplumdur ve öğretmenler topumun aynasıdır” diyerek öğretmenlerin hayatın her alanında kendilerini sorumlu hissetmeleri gerektiğini ifade etti. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri saygı ve sevgi ile andığını ifade eden Ataman tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.

Ataman'ın ardından konuşan Kaymakam Yücel, öğretmenliğin bir yaşam biçimi olduğunu, tüm öğretmenlerin öğrenen, öğreten, yetişen ve yetiştiren olmak zorunda olduğunu, öğrencilerini yaşam boyu yetiştirmeleri gerektiğini ifade etti. Kaymakam Yücel, Başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri rahmet ve saygı ile anarak tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Konuşmaların ardından öğretmenlere çiçek, öğretmenlerle ilgili şiir, resim, kompozisyon dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Program, Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı orotoryo ve halk oyunları gösterisi ile sona erdi.