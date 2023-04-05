Kuşadası'nda okul denetimleri devam ediyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde okul güvenliği tedbirleri çerçevesinde güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği koordinesinde il genelinde eğitim öğretim yılı içerisinde okullarda ve çevresinde güvenlik tedbirleri uygulamaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Kuşadası Kaymakamlığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan okul çevrelerindeki güvenlik denetimleri gerçekleştirdi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, öğrencilerin güvenliği sağlandı. Denetimlerin eğitim dönemi boyunca okul ve çevresinde devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada “Jandarma Komutanlığımızca Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan okullarımızda okul güvenliği tedbirleri çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.