Kuşadası'nda okul öğrencilerinin yangınla imtihanı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ilkokulun altında bulunan ormanlık alanda ufak çaplı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yamaçtaki yangına müdahale ederken, okul öğrencileri itfaiye hortumu ile alevleri söndürmek için yardımcı oldu.

Yangın, Ege Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun altında bulunan ormanlık alandan duman yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Yangın yerine kısa sürede Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana inemeyen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede güçlük çekti. Okul öğrencisi bir grup genç, itfaiye hortumlarını alarak yamaçta bulunan yangına müdahalede bulundu. Öğrencilerin müdahalesi bazı vatandaşlar tarafından korku ve panikle izlendi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.