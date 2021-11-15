Kuşadası'nda okullar yarışacak, çevre kazanacak

Kuşadası Belediyesi, öğrencilerde ‘Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm Bilinci' oluşturmak için kent genelindeki okullar arasında atık yağ, atık pil ve geri dönüştürülebilir ambalaj atığı toplama yarışması düzenledi. 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek yarışmanın ödül töreni 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapılacak.

Kuşadası Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine geri dönüşümün faydalarını aşılamak ve öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla kent genelindeki okullar arasında 3 yeni yarışma başlattı. Düzenlenen yarışmada öğrenciler, 30 Nisan 2022 tarihine kadar atık yağ, atık pil ve geri dönüştürülebilir ambalaj atığı toplamak için mücadele edecek. Kategorilerde 1'inci olan okula dizüstü bilgisayar, 2'inci olan okula 10 basketbol ve futbol topu, 3'üncü olan okula ise 10 paket A 4 Dosya kağıdı hediye edilecek.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu “Geçtiğimiz yıl da gerçekleştirdiğimiz yarışma ile çocuklarımıza çevre bilincini erken yaşta aşılamayı hedefliyoruz. Yarışma kapsamında toplanan atık piller, atık yağlar ve ambalajlar geri dönüşüm işlemine tabi tutularak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilecek. Kuşadası'nda daha temiz bir çevreye hep beraber çabalayarak ulaşabiliriz” diye konuştu.