Kuşadası'nda okullar yüzyüze eğitime başladı

Alınan kararların ardından ilk olarak sabah saatlerinde okullarda yüz yüze eğitim başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen iller tablosunda orta riskli olarak sarı kategoride bulunan Aydın'nda 2 Mart itibariyle Kuşadası dahil kontrollü normalleşme süreci başladı. Aydın Valiliği başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından takip edilecek kararlara göre, Aydın'da binlerce öğrenci ve velilerin merakla beklediği yüz yüze eğitim öğretime bu sabah itibariyle başladı. Buna göre, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8 ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açıldı. Buna İlaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer bölümlerde de eğitim-öğretim verilecek. Veliler alına kararı olumlu bulurken, öğrenciler ise uzun bir aradan sonra hem okullarına hem de arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.