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Kuşadası'nda ölü yunus balığı karaya vurdu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir yunus balığı ölü olarak karaya vurdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir yunus balığı ölü olarak karaya vurdu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ölü yunus balığı tekneyle çıkarıldı.


Kadınlar Denizi Mahallesi Seçikin Sitesi'nin sahil kısmında ölmüş bir yunus balığının karaya vurduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Olay yerine Sahil Güvenlik Ekipleri ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü geldi. Ekipler tarafından ölü yunus balığı halatla tekneye çıkartılarak Marina'daki Sahil Güvelik bölgesine götürüldü. Yunus balığının kesin ölüm sebebinin Adnan Menderes Üniversitesi'nde yapılacak olan Nekropsi sonucunda belli olacağı öğrenildi. Açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yunus balıkları genelde ağlara takılma sonucu boğulma, naylon yutmaları veya hastalıktan ölür. Tabiki de kesin ölüm sebebi yapılacak nekropsi sonucu öğrenilecek'' dedi.

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