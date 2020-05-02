Kuşadası'nda ormanlık alandaki kaçak hobi bahçeleri mühürlendi

Kuşadası'na bağlı Yaylaköy'de, ormanlık alanda kaçak olarak yapıldığı belirlenen hobi bahçeleri muhtarlığın şikayeti üzerine Kuşadası Belediyesi tarafından mühürlendi.

Yaylaköy Muhtarı Erhan Yıkılmaz, Narlıdere mevkiinde 10 dönüm arazi üzerine mülk sahipleri tarafından imar kanunu ve eklentilerine aykırı olarak kaçak hobi bahçeleri yapıldığı söyledi. Gerekli şikayette bulunduklarını kaydeden Muhtar Yıkılmaz, “ Şikayetimiz üzerine Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme yapıldı. Söz konusu hobi bahçelerinin imar kanununa aykırı şekilde kaçak olarak yapıldığı belirlendi. Belediye ekipleri kaçak yapıları mühürleyerek, yıkımı için de 1 ay süre verdi. Yaylaköy Kuşadası'nın örnek bölgesidir. Yaylaköy'de kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz “ dedi.