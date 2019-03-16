Kuşadası'nda ortaçağ çanak ve çömlekçiliği için sempozyum düzenlendi

“Ortaçağ'da Kadıkalesi Çanak ve Çömlekler” başlıklı sempozyum Kuşadası'nda yapıldı.

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla 2001 yılından bu yana Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Prof. Dr. Zeynep Mercangöz başkanlığındaki bir ekip tarafından sürdürülen Kadıkalesi (Anaia) Antik Kenti kazılarında elde edilen çanak ve çömlekleri konu alan sempozyumda farklı üniversitelerden 13 akademisyen bildiri sundu.

Kuşadası Belediyesi tarafından Fantasia Hotel'de düzenlenen “Ortaçağ'da Kadıkalesi Çanak ve Çömlekler” başlıklı sempozyuma açılışına Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, ATRO Başkanı Ozan Sayın, akademisyenler ve çeşitli üniversitelerden sanat tarihi ve arkeoloji öğrencileri katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Kuşadası Kaymakamı Yücel Anaia Antik Kenti kazılarının geçmişten geleceğe ışık tuttuğunu belirterek Kazı Başkanı Mercangöz ve sempozyumun düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti. Kaymakam Yücel'in ardından konuşan Kadıkalesi Kazı Başkanı Mercangöz “Tarih bir tekrar zinciridir. Bunu Anaia Antik Kenti kazılarında bire bir görüyoruz. Bizans döneminde de, Türk-İslam döneminde de aynı malzemelere ulaşmamız bu zincirin en büyük göstergesidir. Biz 2001 yılında Kadıkalesi'nde kazıya başladığımızda sadece bir kale ile ilgileneceğimizi zannetmiştik fakat çok daha fazlasına ulaştık. Kuşadası Belediyesi kazıya başladığımız günden bugüne kadar her zaman destekçimiz oldu. Bu sempozyumun düzenlenmesinde de büyük faydalarını gördük. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.

Ortaçağ'da Kadıkalesi Çanak ve Çömlekler” başlıklı sempozyumda Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen akademisyenler Kadıkalesi seramikleri, Bizans seramikleri, Kadıkalesi Zeuksippus tipi seramikleri Kadıkalesi Anaia Bizans seramikleri, Türkiye'deki seramik çalışmaları, sırsız Bizans seramikleri, Kadıkalesi seramiklerinin analitik incelemesi, Anaia Zeuksippus tipi seramikler üzerine arkeometrik araştırmalar ve Kadıkalesi'nin beyaz hamurlu Bizans kapıları konularında bildirilerini sundu.