Kuşadası'nda otel ve eğlence yerlerine denetim

Kuşadası'nda kamu denetim ekibi, turizm sezon öncesi Kuşadası'nda otel ve eğlence yerlerine yönelik denetimlere başladı.

Kuşadası Belediyesi, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinden oluşan kamu denetim ekibi, Barlar Sokağı ile Cumhuriyet Mahallesi Rıfat Arın Sokak ve Kubilay Bayramoğlu sokaktaki 9 otel ve eğlence yerini denetledi. Yapılan kontrollerde 2 işletmeye 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet suçundan, 2 işyerine Canlı Müzik İzin Belgesi olmadığından, 2 işyerine kamera sisteminin aktif olmadığından, 2 işyerine de kimlik bildiriminde bulunmadığından işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından vergi Dairesi görevlilerince toplam 6 işyerine vergi Levhası, yazar kasa fişi, adisyon eksikliklerinden dolayı toplam 11 bin 790 TL para cezası uygulanırken, 2 işyerine de sahte içki bulundurarak, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten işlem yapıldı ve 3 adet viski ile 6 adet votkaya el konuldu.

-Kaçak tur denetimi de yapıldı

Bu arada, turizm sezonu hazırlıkları sürerken kaçak tur düzenleyenlere yönelik denetimler de başladı. Aydın Rehberler Odası(ATRO) tarafından Kuşadası'nın girişlerindeki polis noktalarında yapılan denetimler ile kaçak ve izinsiz turların önlenmesi hedefleniyor.