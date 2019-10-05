Kuşadası'nda oto hırsızı yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli mahallerde otodan hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet, Türkmen ve Ege Mahallelerinde meydana gelen otodan hırsızlık olayları ile ilgili olarak Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar, olay yerleri ve güzergah üzerinden bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ve teknik çalışmalar neticesinde olayların şüphelisi olarak G. O. isimli şahıs tespit edildi. Şahsi yakalamaya yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde şahsın İkiçesmelik Mahallesinde bir ikamette saklandığı tespit edilerek, şahıs bu ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.