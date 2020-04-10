İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda otomobil atlara çarptı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lüks bir otomobil, yol kenarında gezen atlara çarptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lüks bir otomobil, yol kenarında gezen atlara çarptı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralanırken, atlar telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na seyir eden otomobil, Pamucak mevkiinde iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle yol kenarında gezen atlara çarptı. Kazada yaralanan N.L. ile ağır yaralanan araç sürücüsü O.A. hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kazada otomobilin çarptığı atlar ise telef olurken, araç hurdaya döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.