İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda otomobil yayaya çarptı; 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza saat 18.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. yönetimindeki 09 JT 770 plakalı otomobil seyir halinde ilerlerken karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş otomobilin ön camına çarparak metrelerce havaya fırladı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yayanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.