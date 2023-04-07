Kuşadası'nda park ve kavşakları heykeller süsleyecek

Bu çerçevede kentte bulunan park ve kavşaklarda inceleme yaparak gerçekleştirilmesi planlanan çevre ve peyzaj düzenlemeleriyle ilgili bilgi alan Başkan Günel; “Kuşadası'nı daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak için Neopolis Heykel Sempozyumu ile kentimize kazandırdığımız heykelleri buralarda sergileyeceğiz” dedi.

Kuşadası'nı daha modern ve estetik bir turizm kentine dönüştürmek için göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını sürdüren Başkan Ömer Günel, yaklaşan turizm sezonu öncesi kent genelinde bulunan park ve kavşaklarda incelemede bulunup, birim müdürlerinden yapılacak çevre ve peyzaj düzenlemeleriyle ilgili bilgi aldı. Başkan Ömer Günel daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyesi Ali Genç ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü ile fikir alışverişinde bulunup, Neopolis Heykel Sempozyumu'nda kente kazandırılan heykellerin, hangi kavşaklarda sergileneceğine karar verdi.

Başkan Ömer Günel alan gezisinde Altın Güvercin Müzik Parkı ile Kuştur mevkiinde ‘Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi ve Macera Parkı' olarak düzenlenmesi planlanan 14 dönümlük arazide inceleme yaptı. Kuşadası'nın Türkiye'nin turizm başkenti olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Kentimizi modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak ve sanatla anılır bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Heykel ve müzik sanatının kentimizin her alanında var olmasını çok önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana daha güzel bir Kuşadası için çalışıyoruz. Kuşadası'nı turizmin yanında kültür ve sanatın da başkenti yapacağız” diye konuştu.