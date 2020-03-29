Kuşadası'nda pazar yerleri açık alana taşındı

Kentte yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını faturalarıyla birlikte evlerine kadar götüren ve düzenli olarak dezenfekte çalışması yürüten Kuşadası Belediyesi, ilçedeki pazar yerleriyle ilgili de düzenleme yaptı.

Kuşadası Belediyesi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde 20 bine yakın kişinin ölümüne sebep olan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yeni tedbirler almaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki pazar yerleriyle ilgili düzenlemeye gidildi. Düzenleme ile kent merkezinde her hafta Salı ve Cuma günleri kurulan halk pazarları, Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki Kuşadası Belediyesi'ne ait açık otopark alanına taşındı. Pazar günleri Davutlar'da kurulan pazar ise mahallede bulunan belediye hizmet binasının bir arka sokağına taşındı. Tezgahlar, halk sağlığını korumak adına 3'er metre arayla kurulacak. Belediye ekipleri tarafından esnafa maske ve eldiven dağıtılacak.

Sosyal Belediyecilik alanında geliştirdiği projelerle takdir toplayan Kuşadası Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşları da unutmadı. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün yaklaşık 250 hanenin kapısını çalarak sıcak çorba dağıtmaya başladı. Projenin salgın bitene kadar süreceğini belirten Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın, çorba ikramından faydalanmak isteyen risk gurubundaki kişilerin kendileriyle iletişime geçmesi gerektiğini söyledi.

Kuşadası Belediyesi, Korona virüs nedeniyle kent genelinde başlattığı dezenfektasyon çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Düzenli olarak cadde ve sokakları 80 derece sıcaklıktaki özel bir solüsyonla yıkayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kullanımına açık alan ve binaları periyodik olarak dezenfekte ediyor. Salgın hastalığa karşı kentin 15 noktasına halkın kullanması için dezenfektan aparatları yerleştirildi. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişilere eldiven ve maske dağıtıldı. Zabıta ekipleri de ekmek fırını, manav ve market gibi işletmeleri düzenli olarak denetliyor.