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Kuşadası'nda piknik ve mesire alanları halkın kullanımına kapatıldı

Kuşadası Belediyesi, ilçe genelindeki tüm piknik alanları ve mesire yerlerini Korona virüs önlemleri kapsamında kullanıma kapattı.


Kuşadası Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları gerektiğine dikkat çekilerek, “ Kuşadası Belediyesi olarak hem sosyal belediyecilik hem de sağlıkla ilgili tüm önlemleri aldık. Bunun yanında vatandaşlarımızın bu süreçte evde kalmaları gerekmektedir. Bu nedenle Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı'daki Yılancı Burnu, Adagöl, Sevgi Plajı, Güzelçamlı merkez, Panionion ve Zeus olmak üzere toplam 6 adet piknik alanı ve mesire yeri ikinci bir talimata kadar kullanıma kapatılmıştır“ denildi.

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