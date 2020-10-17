İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda plaj keyfi

Kuşadası’nda mevsim normalleri üzerindeki sıcak hava, Kuşadalılar ile tatilcileri plajlara çekti.

Kuşadası'nda mevsim normalleri üzerindeki sıcak hava, Kuşadalılar ile tatilcileri plajlara çekti. Ekim ayında sıcak ve güneşli havanın etkisiyle plajlara koşanlar, denizin ve güzel havanın keyfini doyasıya yaşadı.


Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün sıcak ve güneşli bir havanın yaşandığı Kuşadası ve çevresinde yarından itibaren yağmurlu bir hava bekleniyor. Kuşadası'nda hava sıcaklığı 30 derece civarında olurken, Kuşadası Körfezi'nde deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak gerçekleşti. Kuşadası'nda özellikle şehir merkezindeki plajlar ile dünyaca ünlü Kadınlar Plajı'nda yaz aylarını aratmayan görüntüler oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.