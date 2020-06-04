İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda polis aracı kaza yaptı: 2 polis hafif yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde devriye gezen polis aracı, minibüsle çarpıştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devriye gezen polis aracı, minibüsle çarpıştı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.


Kaza, saat 12.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Boyalık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 09 M 2853 plakalı minibüs, sola dönmek isterken sol şeritte seyir halinde olan polis aracına çarptı. Kazada polis otosunun camlarının patlamasından dolayı 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ekipleri ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy geldi. Berksoy, yaralı polislere geçmiş olsun dileyip olay yerinden ayrıldı. Yaralı polisler ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.