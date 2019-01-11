Kuşadası'nda polis ile uyuşturucu satıcıları arasında nefes kesen kovalamaca

Kuşadası'nda polisin uzun süren kovalama sonucu durdurduğu araçtan 290 gram kristal tabir edilen uyuşturucu madde çıkarken, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, özel bir otomobil ile İstanbul'dan Kuşadası'na uyuşturucu getirileceği ihbarını alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, söz konusu aracı İkiçeşmelik Mahallesi'nde durdurmak istedi. Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve içinde iki kişi bulunan araç, uzun süren kovalamacanın ardından durduruldu. Nefes kesen kovalamacadan sonra durdurulan araçta bulunan E.B.(43) ve Azerbaycan uyruklu S.K.(28) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, araç içerisinde narkotik köpeği Aşil ile birlikte yapılan aramada ise arka koltuğa zulalanmış şekilde 290gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis uyuşturucu maddeye el koyarken, araçta yakalanan şüphelilerden E.B. isimli şahsın 3 ayrı göçmen kaçakçılığı ve yaralama suçlarından arandığı tespit edildi.

E.B.(43) ve Azerbaycan uyruklu S.K. (28) isimli şüpheliler sorgulamalarının ardından “ Uyuşturucu Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı suçlarından mahkemeye sevk edildi. Azerbaycan uyruklu S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.B. isimli şüpheli ise "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.