Kuşadası'nda polis ve zabıtadan motosiklet denetimi

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri ile birlikte, trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve park ihlalinde bulunan sürücülere yönelik gerçekleştirdiği denetimleri sürdürüyor.

Kent genelinde düzeni sağlamak için kesintisiz mesai yapan Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen son denetimde trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanarak veya motosikletini belirlenen alanlar dışına park ederek yaya ve araç trafik düzenini aksatan 35 sürücü hakkında idari yaptırım uygulandı. Motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.