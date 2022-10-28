İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kuşadası'nda “Reflektif yelek giy, görünür ol” eğitimi verildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri “Reflektif yelek giy, görünür ol” konulu uygulamalı eğitim verdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri “Reflektif yelek giy, görünür ol” konulu uygulamalı eğitim verdi.



Motosiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürücülerinin akşam saatlerinde reflektif kıyafetler giymesi zorunlu oldu. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte harekete geçen jandarma trafik ekipleri, Kuşadası'nda “Reflektif yelek giy, görünür ol” konulu uygulamalı eğitim verdi. Akşamları reflektif yeleğin görüşü artırdığına ve önemine dikkat çekilen eğitimde motosikletlilere reflektif yelek giydirildi.



Eğitim ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise “Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle motosiklet, bisiklet,motorlu bisiklet ve skuter sürücülerine reflektif yelek giyme zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede Jandarma Komutanlığınca Reflektif Yelek Giy, Görünür Ol Projesi hakkında eğitim verilmişti” ifadeleri yer aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.