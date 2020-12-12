Kuşadası'nda sağanak yağış etkili oldu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle araçlar yolda kaldı, çevre yolunun bir bölümü trafiğe kapandı.

Kuşadası'nı etkisi altına alan sağanak yağmurun etkisiyle Kuşadası-Söke-Selçuk çevre yolunun otogar ile Ticaret Odası arasında kalan bölümü sular altında kaldı. Sokağa çıkma yasağına rağmen yolda olan iki araç bir anda şiddetlenen yağmur nedeniyle yolda kaldı. Kuşadası çevre yolunun otogar ile Ticaret Odası arasında kalan bölümü trafiğe kapanırken, polis ve itfaiye ekipleri yolda önlemler aldı. Yağmurun etkisini arttırmasıyla Kuşadası genelinde yarım saat süreyle elektrikler de kesildi.

Bu arada, sağanak yağmur nedeniyle Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir genelinde önlemler aldı. Şehir içinde olumsuzlara anında müdahale eden ekipler su taşkınlarını önlemek için araçlarla ve personelle müdahale etti.