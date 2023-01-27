İhlas Haber Ajansı

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Kuşadası'nda sağanak yağış etkili oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.



Meteorolojinin Aydın için yaptığı sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağışın ardından Karaova Mahallesi Kuşadası Söke çevreyolunda su birikintileri oluşarak yol göle döndü. Araç sürücüleri su birikintilerinin içinden geçerken zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri ise bölgedeki olumsuzlukları gidermek için çalışma başlatırken, yağış nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

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