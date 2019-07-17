Kuşadası'nda sağanak yağış yolları göle çevirdi

Mevsim normalleri üzerindeki devam eden Kuşadası'nda, öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Güne güneşli bir havayla başlayan Kuşadalılar ve tatilciler, 14 Temmuz tarihindeki sağanak yağmurun ardından bugün öğle üzeri 15 dakikalık bir yağmur sürpriziyle karşılaştı. Kısa süre etkili olan yaz yağmuruna hem Kuşadalılar hem de yerli ve yabancı tatilciler hazırlıksız yakalandı. Tatilciler, yağmurdan korunmak için önlem almaya çalışırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Öğle saatlerinde gerçekleşen kısa süreli yağışım ardından birkaç saat sonra bu kez daha süre etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık yarım saat devam eden etkili sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle öndü, kentin ana alterlerinde su birikintileri oluştu. Yaya ve araç trafiğinin olumsuz etkilendiği yağış nedeniyle olası kaza ve taşkınların yaşanmaması için Kuşadası Belediyesi ve trafik ekipleri önlem aldı.