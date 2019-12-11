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Kuşadası'nda sağanak yağmur etkili oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kuşadası’nda yaşamı olumsuz etkiledi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kuşadası'nda yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar kapanırken, cadde ve sokaklar göle döndü.


Kuşadası'nda öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile Kuşadası Ticaret Odası önünde yolun karşılıklı bölümleri göle çevirdi. Otogar Kavşağı, zaman zaman aksamalara neden oldu bazı araçlar yolda kaldı, yolda kalan araçlara Aydın Büyük şehir Belediyesi itfaiye ekipleri yardım etti.

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