İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda sağanak yağmur etkili oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, öğlen saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, öğlen saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.


Turizm cenneti Kuşadası'nda saat 13.00 civarında etkili olan yağmur bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Kısa süreli yağan dolu, hayatı olumsuz etkilerken, Şehit Üstteğmen Cemalettin Yılmaz Sokak'ta ise logarlar taştı. İlçe otogarın karşısında bulunan cadde her yağmurda olduğu gibi yine sular altında kaldı. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan AVM'de ise gece geç saatlere kadar açık olan kafe ve eğlence mekanları yağmur dolayısıyla erken kapattı. Yağmur dolayısıyla ilçede uzun süreli elektrik kesintisi meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.