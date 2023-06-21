Kuşadası'nda sahilde caretta caretta türü deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde caretta caretta türü deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu.

Geçtiğimiz gün Kuşadası Kadınlar Denizi'nde bir otelin kayalıkları arasında bulunan Caretta caretta türü iribaşlı deniz kaplumbağasından sonra, dün akşam da vatandaşların ihbarıyla başka bir caretta caretta türü deniz kaplumbağası plajda ölü olarak bulundu.

Kumsaldaki kaplumbağa üzerinde, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Söke Şefi Erdinç Kutsal ve ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde kaplumbağanın herhangi bir kesi ya da darp izine ve ağız içi kontrolünde misina ve olta iğnesine rastlanmadı.Bu deniz kaplumbağasının da hedef dışı av olarak balık ağlarına yakalandığını ve su yüzeyine çıkamadığından boğulduğunu ya da denize atılan plastikleri deniz anası sanıp yutarak öldüğünü düşünülüyor.