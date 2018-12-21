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Kuşadası'nda sahte bandrollü tütün operasyonu

Kuşadası Polisi’nin gerçekleştirdiği operasyonda sahte bandrollü tütün ele geçilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kuşadası Polisi'nin gerçekleştirdiği operasyonda sahte bandrollü tütün ele geçilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada toplamda 169 paket sahte bandrollü kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 29 yaşındaki A. Ö.A. isimli şüpheli gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.

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