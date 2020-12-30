Kuşadası'nda sahte içki operasyonu, 3 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda sahte içkiye el konulurken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda yılbaşı öncesi 3 gün içerisinde sahte alkol içen iki kişinin hayatını kaybetmesi ve bir kişinin de zehirlenmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekiplerinin yeni yıl öncesi Kuşadası genelinde sahte ve kaçak alkol satışına yönelik olarak yaptıkları çok yönlü çalışma sonucu Türkmen, Kadınlar Denizi ve Camikebir Mahallelerinde belirlenen adreslere operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucu N.Ç., H.Ç. ve M.D.A. isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 14 şişe el yapımı sahte rakı, 5 litre el yapımı sahte rakı, 12 litre el yapımı sahte votka, 3 litre el yapımı sahte viski, 25 litre etil alkol, 5 rulo sahte etiket, 40 adet sahte etiket, 55 adet epiledyumlu satışı yasak macun, 55 adet satışı yasak olan epiledyumlu içecek ve 98 adet çeşitli markalarda içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. KOM ekipleri ele geçirilen sahte içki ve malzemelere el koyarken, operasyonlarda gözaltına alınan ve haklarında yasal işlet başlatılan N.Ç., H.Ç. ve M.D.A. isimli 3 şüpheliler ise sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.