İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda sanat dolu günler

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen Kuşadası 2.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Atatürk Meydanı'nda düzenlenen Kuşadası 2. Yazarlar Şenliği ile İbramaki Sanat Galerisi'nde açılan Ressam Faize Bostan'ın eserlerinin sergilendiği “Özgün Baskı” isimli resim sergisini ziyaret etti.


Önümüzdeki beş yıl boyunca Kuşadası'nın sanata doyacağını kaydeden Başkan Ömer Günel “Kuşadası'nı sanatın başkenti yapacağız” dedi.


Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2'nci gününde Kuşadası Yazarlar Şenliği'ni ziyaret etti. Şenlik kapsamında Atatürk Meydanı'nda açılan yazar stantlarını dolaşan Kaymakam Sadettin Yücel ile Başkan Ömer Günel, katılımcı 25 yazarın eserlerini inceledi.


Başkan Ömer Günel, Kuşadası 2. Yazarlar Şenliği'nin ardından Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde açılan Ressam Faize Bostan'ın eserlerinin sergilendiği “Özgün Baskı” isimli resim sergisini ziyaret etti. Ressam Bostan2ın baskı yöntemi ile eserleri çok beğendiğini belirten Başkan Ömer Günel, 7. kişisel sergisini Kuşadası'nda açan sanatçıya başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.