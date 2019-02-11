Kuşadası'nda seçim güvenliği toplantısı yapıldı

“ 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimi güvenlik önlemleri “ planı toplantısı Kuşadası'nda yapıldı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Aydın Valiliği'nin seçim tedbirleri alınmasına yönelik talimatı ile gerçekleştirilen toplantı Kuşadası Kaymakamlığı'nda yapıldı. Toplantıya Kuşadası Kaymakamı Sadettin yücel, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutan Vekili Aykut Kuş ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Kaymakam Yücel, toplantıda seçim tedbirlerinin ele alındığını ve güvenlik önlemlerinin belirlendiğini söyledi.