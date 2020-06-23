Kuşadası'nda şehir merkezine inen domuzlar yiyecek aradı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aç kalan domuzlar yiyecek aramak için ilçe merkezine indi.

Aydın'ın turizm merkezlerinden Kuşadası ilçesinde aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için şehre indi. Ege Mahallesi'nde görülen domuz sürüsü bir süre mahallede gezinerek yiyecek aradı. Mahalle sakinleri tarafından görüntülenen ve şaşkınlıkla izlenen domuz sürüsü bir süre sonra doğal yaşam alanlarına dönerek gözlerden kayboldu.