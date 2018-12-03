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Kuşadası'nda şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi

Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.


Dernek binasında düzenlenen kahvaltıya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, İlçe Jandarma Komutanı Murat Şahin, İlçe Müftüsü Vehbi Akşit, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.


Kahvaltıda konuşan Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk, şehitleri anmak için düzenlenen kahvaltıya katılan herkese teşekkür etti. Kahvaltının ardından şehitlerin anısına mevlit okundu.

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