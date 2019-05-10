Kuşadası'nda şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından Kuşadası'ndaki şehit aileleri ve gazileri onuruna iftar yemeği verildi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel tarafından Korumar Otel'de düzenlenen iftar yemeğine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Kuşadası Emniyet Müdürü M.Ali Berksoy ile birlikte Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı yöneticileri ve Kuşadası'nda yaşayan şehit aileleri ve gaziler, aileleriyle birlikte katıldı.