Kuşadası'nda Selanik mübadilleri anıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Derneği tarafından zorunlu nüfus mübadelesinin 97'inci yıldönümü dolayısıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda anma etkinliği düzenlendi. Mübadele sırasında yaşamını yitirenlerin anısına denize karanfiller atıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan "Zorunlu Nüfus Mübadelesi" anlaşması dolayısıyla, iki ülke arasında göç etmek zorunda bırakılan mübadillerin yaşadıklarını anlatmak için Kuşadası'nda anma etkinliği düzenlendi. Kuşadası'nda yaşayan çok sayıda mübadil ile birlikte Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi ve İYİ Parti İlçe Başkanı Hayati Atlı ile birçok sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşma yapan Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Derneği Başkanı Ahmet Altunsoy, zorunlu göçün izlerinin günümüzde hala görülmeye devam ettiğini söyleyerek, "Nüfus mübadelesi büyük bir dramdır. Kuşadası'ndaki mübadiller olarak en önemli isteğimiz atalarımızın topraklarina vize uygulaması olmadan özgürce seyahat edebilmek. Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden iki halk arasına örülen vize duvarını kaldırmalarını bir kez daha ısrarla talep ediyoruz" dedi.

Mübadele yıllarında insanların büyük acılar yaşandığını söyleyen Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi ve İYİ Parti İlçe Başkanı Hayati Atlı ise "Aynı acıların bir daha tekrarlanmamasını diliyor, göç yollarında hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, zorunlu nüfus mübadelesinde yaşamını yitirenler anısına denize karanfil atılıp anı fotoğrafı çektirildi. Anma etkinlikleri, İkioluklu Mahallesi'ndeki yeni yerine taşınan "Mübadele Anı Evi'nin" Kuşadası eski Müftüsü Vehbi Akşit tarafından açılmasıyla devam etti.