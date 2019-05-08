Kuşadası'nda semt pazarlarında yer kiralarına yüzde 50 indirim

Kuşadası'nın 4 farklı noktasında kurulan semt pazarlarının yer kiralarında esnafa yüzde elli indirim yapıldı.

Kentin 4 farklı noktasında kurulan semt pazarlarının yer kiralarında yüzde 50 indirim yapılması kararının pazar esnafını da vatandaşı da ekonomik olarak rahatlatacağına dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Seçim öncesinde pazar esnafımıza yer kiralarında indirim yapacağımıza dair bir söz vermiştik. Bugün ikinci meclis toplantımızda bu sözü tuttuk. Ben de esnafımızdan kiralarda indirim yaptığım takdirde ürünlerde indirim yapmalarını istemiştim. Eminim esnafımız da sözünü tutacak. Bu karar hem esnafımızı hem de vatandaşımızı büyük ölçüde rahatlatacak. Aynı uygulamayı Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde ve Nazili Pazarı'nda da uygulamak istedik. Fakat iki alanda da işletme haklarından dolayı kısmi sorunlar yaşıyoruz. O sorunları da en kısa süre içerisinde çözüp aynı uygulamayı Kapalı Pazar Yeri ve Nazilli Pazarı'nda da hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sadece Kuşadalı çiftçilere yer verilecek bir üretici pazarının müjdesini verdi. Türkmen Mahallesi Burç Sokak'ta haftanın bir günü kurulmasına karar verilen pazarda yerel çiftçi ürünlerini Kuşadalı vatandaşlara sunacak.

Yerel üreticinin kalkınması konusunu çok önemsediklerini belirten Başkan Ömer Günel “Kuşadalı çiftçimiz kendi ürettiği ürünü kent merkezinde kuracağımız pazarda hemşehrilerimize ulaştırabilecekler. Bu durum hem yerel çiftçinin ekonomisine fayda sağlayacak hem de vatandaşlarımız iyi tarım ürününe ulaşmış olacak” dedi.

Göreve gelir gelmez makam araçlarının Kuşadası Belediye Kademe Amirliği'ne çekilmesi talimatını veren Başkan Ömer Günel şimdi de ihtiyaç fazlası belediye araçlarının satışa çıkarılmasına karar verdi. Başkan Ömer Günel, ayrıca kiralık araçların yüzde yirmisine yakınının ihtiyaç dışı olması sebebi ile iade edileceğini belirtti.