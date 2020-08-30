Kuşadası'nda sıcaktan bunalan denize koştu

Kuşadası'nda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler, serinlemek için plajlara akın etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, 36 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan bölge halkı ve turistler, deniz kıyısına gitti. Deniz suyu sıcaklığının 26 derece olarak ölçüldüğü ilçede, plajlarda yoğunluk yaşandı. Serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerler ise kentin mavi bayraklı dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, Sevgi Plajı ve Kuştur Halk Plajı oldu. Kavurucu sıcaktan bunalanlar, çocuklarıyla gün boyu denize girerken, bazı tatilciler ise su sporları yaparak denizin keyfini çıkardı. Havuz başları da serinlemek isteyen tatilcilerle doldu. Günlük işleri için dışarı çıkanların ise serinlemek ve dinlenmek için ağaç gölgelerinin altında oturdukları görüldü. İlçede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 3 gün daha süreceği, ardından normale döneceği belirtildi.